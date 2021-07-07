Akdoğan Gülsen ablasına ağlıyor

Mesarya bölgesinin büyük köylerinden Akdoğan bir sevilen simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Akdoğan Belediyesi çalışanı Gülsen Aykan Genel'in anneannesi olan sevilen siması Gülsen Hamit bugün hayata gözlerini yumdu.

Hamit ailesi geçtiğimiz yıl çınarı Kemal Hamit'i 30 Aralık 2020 günü kaybetmenin üzerinden yaklaşık 6 ay sonra ise anneleri Güsen Hamit'i kaybetmenin acısını yaşıyor.

Hamit'in naaşı kılınacak cenaze namazı sonrasında Akdoğan Mezarlığı'na defnedilecek.

