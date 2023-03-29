banner913
banner932
1.Dr. Fazıl Küçük Kickboks Lider Kupası sahiplerini buldu
1.Dr. Fazıl Küçük Kickboks Lider Kupası sahiplerini buldu
16 0
Orman yangınına neden olmanın cezası 100 asgari ücret ve 15 yıl hapis cezası…
Orman yangınına neden olmanın cezası 100 asgari ücret ve 15 yıl hapis cezası…
11 0
 
Bekir emin adımlarla ilerliyor
Bekir emin adımlarla ilerliyor
18 0
27 Mart-2 Nisan Kütüphane Haftası
27 Mart-2 Nisan Kütüphane Haftası
14 0
ABD'de hortumlar iki kentte 26 can aldı
ABD'de hortumlar iki kentte 26 can aldı
23 0
Dörtyol, nefes aldı
Dörtyol, nefes aldı
25 0
Şampiyonu ‘Finalin Finali’ belirleyecek
Şampiyonu ‘Finalin Finali’ belirleyecek
13 0
banner915

Akdoğan, Derviş abisine ağlıyor

banner476

banner825
Akdoğan, Derviş abisine ağlıyor
banner931
Mesarya bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Akdoğan sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Aslen Akıncılarlı (Luricina) olup uzun zamandır hayatını Akdoğan’da sürdürmekte olan Derviş Hoca bugün sabah saatlerinde vefat etti.
Bir süreden beridir hastanede tedavi görmekte olan Derviş Hoca’nın vefatı sevenlerini yasa boğdu.
Hoca, bugün Akdoğan’da kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Akdoğan Kabristanlığı’na defnedildi.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.