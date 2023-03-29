Akdoğan, Derviş abisine ağlıyor

Mesarya bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Akdoğan sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Aslen Akıncılarlı (Luricina) olup uzun zamandır hayatını Akdoğan’da sürdürmekte olan Derviş Hoca bugün sabah saatlerinde vefat etti.

Bir süreden beridir hastanede tedavi görmekte olan Derviş Hoca’nın vefatı sevenlerini yasa boğdu.

Hoca, bugün Akdoğan’da kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Akdoğan Kabristanlığı’na defnedildi.

