banner583
banner676
Hentbol U-16 liginde sona gelindi
Hentbol U-16 liginde sona gelindi
8 0
Görneç Şah dayısına ağlıyor
Görneç Şah dayısına ağlıyor
640 0
 
Land Rover Defender'a
Land Rover Defender'a "Yılın Tasarımı" ödülü
42 0
Aşı öncesi ve sonrası Aspirin uyarısı
Aşı öncesi ve sonrası Aspirin uyarısı
139 0
Hükümeti götürene kadar sokakta olacağız
Hükümeti götürene kadar sokakta olacağız
45 0
Bir final klasiği: YDÜ-Koopspor
Bir final klasiği: YDÜ-Koopspor
25 0
Aşı için kuyruk çilesi bitmiyor
Aşı için kuyruk çilesi bitmiyor
66 0
banner661
banner682

Akdoğan, Ayten Ablasına ağlıyor

banner476

banner666
Akdoğan, Ayten Ablasına ağlıyor
Aslen Akıncılar (Luricina) doğumlu olup Akdoğan'da yaşamını sürdüren Ayten Özkolacı dün gece hayata gözlerini yumdu.
Akdoğan Belediyesi personeli Celal Özkolacı'nın annesi olan Ayten Özkolacı çevresinde sevilen sayılan bir kişilik olması nedeniyle vefatı bölgede üzüntüye neden oldu.
Özkolacı bugün öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Akdoğan Mezarlığı'na defnedilecek.
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.