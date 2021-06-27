Akdoğan, Ayten Ablasına ağlıyor

Aslen Akıncılar (Luricina) doğumlu olup Akdoğan'da yaşamını sürdüren Ayten Özkolacı dün gece hayata gözlerini yumdu.

Akdoğan Belediyesi personeli Celal Özkolacı'nın annesi olan Ayten Özkolacı çevresinde sevilen sayılan bir kişilik olması nedeniyle vefatı bölgede üzüntüye neden oldu.

Özkolacı bugün öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Akdoğan Mezarlığı'na defnedilecek.