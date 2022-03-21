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Akdoğan asırlık çınarını kaybetti

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Akdoğan asırlık çınarını kaybetti
Mesarya bölgesinin büyük köylerinden olan Akdoğan asırlık bir çınarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Akdoğan’ın en yaşlısı ve köyün simge simlerinden biri olan Yusuf Kartal hayata gözlerini yumdu.
Geçtiğimiz günlerde 107 yaşına giren Yusuf Kartal’ın vefatı bölgede üzüntü yarattı.
Kartal, bugün öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Akdoğan Kabristanlığı’na defnedilecek.
Yusuf Kartal’ın vefat haberin Belediye başkanı Ahmet Latif sosyal medya hesabından üzüntüyle paylaştı.  
 
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