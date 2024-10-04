Akdeniz bir çınarını daha kaybetti

Girne bölgesinin batısındaki köylerimizden Akdeniz sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Aslen Akdenizli olup Akdeniz köyünde ikamet eden Hasan Sadrazam'ı (Uzun Hasan) bugün hayatını kaybetti.

Sadrazam’ın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Merhumun cenazesi, yarın Akdeniz Köy Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Akdeniz Mezarlığı’na defnedilecek.

