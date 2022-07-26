Akçen'in vefatı Hamitköy'ü yasa boğdu

Hamitköy'de son dönemde hayatını kaybeden köyün değerleri arasına İsmail Akçen de girdi.

Emekli polis komutanı olan ve gerek Hamitköylüler gerekse de kendisini tanıyan herkes tarafından sevilip - saygı duyulan İsmail Akçen'in vefatı tüm köyü yasa boğdu.

Meril Restorant direktörü Harbil Dağcın'ın da eniştesi olan İsmail Akçen'in cenazesi bugün İsmail Safa Camisinde kılınacak cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Mezarlığına defnedilecek.