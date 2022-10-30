Akçay yasta

Güzelyurt bölgesinin gelişen köylerinden Akçay sevilen bir simasını zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Akçay köyünün büyük ailelerinden olan Kızılyürek ailesinin sevilen bireylerinden Enver Kızılyürek hayatını kaybetti.
Enver Kızılyürek'in vefatı Akçay Muhtarlığı tarafından şöyle duyuruldu:
"Enver Kızılyürek abimizi kaybettik. Çok üzügünüz. Allah yaslı ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar nasip eylesin. Allah rahmet eylesin nurlar içinde uyu Enver abimiz."
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