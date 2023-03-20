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Akçay, Şanser ablasına ağlıyor

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Akçay, Şanser ablasına ağlıyor
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Güzelyurt bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Akçay bir sevilen simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Aslen Gönyeli'li olan ve Akçay'a gelin gelen Şanser Kızılyürek bugün vefat etti.
Uzun bir süreden beridir diyaliz hastası olan  Kızılyürek'in vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Şanser Kızılyürek'in cenazesi yarın Gönyeli camisinde kılınacak öğle namazına müteakip Gönyeli kabristanlığına defnedilecek.
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