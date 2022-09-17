Akçay, Özden ablasına ağlıyor

Güzelyurt bölgesinin şirin köylerinden Akçay sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Akçay köyünde ve Güzelyurt bölgesinde yardımseverliği, güleryüzlülüğü ile bilinen Özden Güzeloğlu hayatını kaybetti.
Güzeloğlu'nun vefatı başta Akçay olmak üzere bölgede üzüntüyle karşılandı.
Özden Güzeloğlu yarın öğle nmazına müteakip defnedilecek.
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