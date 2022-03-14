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Akçay, Nebile anasına ağlıyor

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Akçay, Nebile anasına ağlıyor
Güzelyurt’a bağlı şirin köylerimizden Akçay sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Akçay köyünün sevilen ve yardımsever simalarından olan Nebile Kamburca(Nebile Ana) bugün hayata gözlerini yumdu.
Kamburca, yarın saat 11.00’de kılınacak cenaze namazının ardından Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek.

 
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