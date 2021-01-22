Akçay Halil abisine ağlıyor

Güzelyurt bölgesi köylerinden Akçay bugün sabah hayatını kaybeden Halil Tekyaprak'ın şokunu yaşıyor.
Akçay köyünde sessiz, sakin ve beyfendi kişiliğiyle sevilen bir kişi olarak bilinen Halil Tekyaprak'ın vefatı başta Akçay olmak üzere bölgede büyük üzüntü yarattı.
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