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Akçay bir çınarını daha kaybetti

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Akçay bir çınarını daha kaybetti
Güzelyurt bölgesinin hızla gelişen köylerinden Akçay, arka arkaya ölümlerle sarsılmaya devam ediyor.
Akçay köyünün çınarlarından, sevilen insan Ayşe Kadir Özertaç dün akşam hayatını kaybetti.
Özertaç'ın cenazesi 11 Kasım Cuma günü Lefkoşa’da öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Lefkoşa mezarlığına defnedilecek.
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