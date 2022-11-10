Akçay bir çınarını daha kaybetti

Güzelyurt bölgesinin hızla gelişen köylerinden Akçay, arka arkaya ölümlerle sarsılmaya devam ediyor.
Akçay köyünün çınarlarından, sevilen insan Ayşe Kadir Özertaç dün akşam hayatını kaybetti.
Özertaç'ın cenazesi 11 Kasım Cuma günü Lefkoşa’da öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Lefkoşa mezarlığına defnedilecek.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.