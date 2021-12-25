Akçay bir çınarını daha kaybetti

Güzelyurt bölgesi köylerinden Akçay köyü bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Akçay köyü sakinlerinden Remziye Özlüses bugün sabah saatlerinde vefat etti.

Çevresinde sevilen ve sayılan bir kişilik olan Özlüses bugün Lefkoşa İsmail Safa Camii'nde kılınan öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı'na defnedildi.