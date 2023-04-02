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Akçay, arka arkaya ölümlerle sarsılıyor

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Akçay, arka arkaya ölümlerle sarsılıyor
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Güzelyurt bölgesinin büyük köylerinden Akçay son günlerde arka arkaya yaşanan ölümlerle sarsılmaya devam ediyor.
Son bir hafta içinde üçüncü kişinin hayatını kaybettiği Akçay'da dün köyün çınarlarından Hüseyin Sadıkoğlu vefat etti.
Sadıkoğlu'nun ceneazesi, bugün Akçay Camisi'nde kılınacak ikindi namazına müteakip  Akçay Hayrettin Seheroğlu Kabristanlığına defnedilecek.
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