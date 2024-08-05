Akçay, Arif abisinİ son yolculuğuna uğurladı

Güzelyurt bölgesinin gelişen köylerinden olan Akçay sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Akçay köyünün sevilen, sayılan çınarlarından Arif Çuvalcıoğlu vefat etti.
Çuvalcıoğlu’nun vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Merhumun cenazesi bugün Akçay Akif Hoca Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Akçay Hayrettin Seheroğlu Kabristanlığına defnedildi.
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