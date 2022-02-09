Akçay Alkan abisine ağlıyor

Güzelyurt bölgesi köylerinden Akçay sevilen bir değerli simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Aslen Arpalıklı olan ve Akçay'da yaşayan emekli polis Alkan Büyükoğlu dün akşam hayatını kaybetti.

Bir süreden beridir tedavi görmekte olan Alkan Büyükoğlu'nun vefatı başta Akçay köyü olmak üzere polis camiasında üzüntüyle karşılandı.

Büyükoğlu bugün saat 11.00'de kılınacak cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı'na defnedilecek.

