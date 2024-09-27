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Akbaş ailesi çınarını kaybetti

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Akbaş ailesi çınarını kaybetti
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Ülkemizin en doğusundaki yerleşim yeri olan Dipkarpaz sevilen bir simasını zamansız kaybvetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Dipkarpaz köyü sakini Sabri Akbaş bugün vefat etti.
Akbaş’ın vefatı başta ailesi olmak üzere bölgede üzüntüyle karşılandı.
Merhumun cenazesi bugün ( 27 Eylül 2024) ikindi namazına müteakip Dipkarpaz kabristanlığına defnedildi.
 
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