Akbaş ailesi çınarını kaybetti

Ülkemizin en doğusundaki yerleşim yeri olan Dipkarpaz sevilen bir simasını zamansız kaybvetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Dipkarpaz köyü sakini Sabri Akbaş bugün vefat etti.
Akbaş’ın vefatı başta ailesi olmak üzere bölgede üzüntüyle karşılandı.
Merhumun cenazesi bugün ( 27 Eylül 2024) ikindi namazına müteakip Dipkarpaz kabristanlığına defnedildi.
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