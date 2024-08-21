Akar sevenlerini üzdü

Lefkoşa bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Dikmen sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Dikmen sakinlerinden, Yakın Doğu Üniversitesi’nde yıllarda otobüs şoförlüğü yapan Sayım Akar dün vefat etti.

Baba Sayım olarak bilinen Akar’ın vefatı başta ailesi ve dostlarımı olmaz üzere sevenlerini yasa boğdu.

Merhumun cenazesi bugün Dikmen’de kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Dikmen Mezarlığı’na defnedildi.

