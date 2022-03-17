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Ahmet Yusuf’un üzen vedası

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Ahmet Yusuf’un üzen vedası

 
İngiltere’nin Birmingham şehrinde uzun yıllar terzi olarak hizmet veren ve ünlü boksör Muhammed Ali’ye takım elbise dikmesiyle tanınan Ahmet Yusuf, 85 yaşında hayatını kaybetti.
Yusuf, 1983 yılında Muhammed Ali Merkezi'ni açmak için yaptığı ziyarette efsanevi boksöre saf yün, mavi ince çizgili bir takım elbise dikmişti.
Aslen Meriçli olan ve 62 yıl boyunca sürdürdüğü terzilik mesleğini Şubat 2020’de bırakan Ahmet Yusuf, dün Birmingham’da düzenlenen cenaze töreniyle burada toprağa verildi.
Kronik akciğer rahatsızlığı KOAH’tan mustarip olduğu belirtilen Yusuf’un, Chad Meydanı’ndaki terzi dükkanı aynı zamanda arkadaşlarının toplandığı ve sosyalleştiği bir mekan olarak biliniyordu.
 
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