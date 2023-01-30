Ahmet Yılmaz vefat etti

Lefkoşa bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Dr. Cenk Soydan’ın kayınbabası olan ve aslen Gönendereli olup uzun yıllardır Lefkoşa'da yaşayan Ahmet Yılmaz bugün hayata gözlerini yumdu.

Ahmet Yılmaz, yarın Lefkoşa’da İsmail Safa Camisi’’nde kılınacak öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek.

