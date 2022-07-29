Ahmet Dedekorkut’un acı günü

Ülkemizin sevilen ve başarılı teknik direktörlerinden olan Ahmet Dedekorkut babasını kaybetmenin acısını yaşıyor.
Süper Lig ekibi Türk Ocağı teknik direktörü Dedekorkut’un babası Salahi Dedekorkut bugün hayata gözlerini yumdu. Salahi Dedekorkut öğle namazı sonrasında Ozanköy Kabristanlığı’na defnedildi.
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