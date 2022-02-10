Ahmet Bakkaloğlu sevenlerini üzdü

Lefkoşa sevilen bir simasını daha keybetti.

Ahmet Bakkaloğlu dün hayata gözlerini yumdu.

85 yaşında vefat eden Ahmet Bakkaloğlu bugün öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Mezarlığı'na defnedilecek.