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Ağırdağ Salim abisine ağlıyor

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Ağırdağ Salim abisine ağlıyor
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Dikmen bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Ağırdağ sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Ağırdağ sevilen simalarından Dayı ailesinin çınarlarından olan Salim Dayı bugün vefat etti.
Dayı’nın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Merhumun cenazesi yarın Ağırdağ Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Ağırdağ Kabristanlığı’na defnedilecek.
 
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