Ağılında iş yaparken kalbine yenildi

Aslen Baflı olan ve Kalkanlı’da ikamet eden 64 yaşındaki Necmi Serin yaşamını yitirdi.

Necmi Serin dün saat 08.00 sıralarında kendisine ait ağıl içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Serin’in doktorundan yapılan soruşturmada ölüm sebebinin, “yüksek tansiyon ve geçirmiş olduğu kalp krizi” sonucu olduğu tespit edildi.

Necmi Serin, Baf kasabasına bağlı Arodez köyünden göç eden Kıbrıslı Türklerden biriydi.



