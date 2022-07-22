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Ağaoğlu sevenlerini üzdü

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Ağaoğlu sevenlerini üzdü
Gazimağusa sevilen, sayılan bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Aslen Larnaka'ya bağlı Civisil doğumlu olup 1974 sonrasında İskele ve Gazimağusa'da hayatını sürdüren Osman Ağaoğlu hayatını kaybetti.
Gazimağusa'da kurulan ilk plastik ürün fabrikası olan Şenal Plastik Ltd'in işletmecilerinden de olan Ağaoğlu'nun vefatı bölgede üzüntüyle karşılandı.
Osman Ağaoğlu, yarın İskele Camisi'nde kılınacak öğle namazına müteakip İskele Kabristanlığı'nda defnedilecek.
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