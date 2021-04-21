Adem Şenel hayata tutunamadı

Ülkemiz futboluna gerek sporcu gerekse hakem ve gözlemci olarak uzun yıllar hizmet veren Adem Şenel vefat etti.

Bir süreden beridir Devlet Hastanesinde tedavi görmekte olan Adem Şenel'in öğleden sonra hayatını kaybettiği bildirildi.

Şenel'in vefatı başta ailesive yakınları olmak üzere futbol camiasında büyük üzüntüye neden oldu.