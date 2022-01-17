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Adem Sadrazam, Covid-19’a yenildi

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Adem Sadrazam, Covid-19’a yenildi
Tepebaşı’nın sevilen isimlerinden Adem Sadrazam, Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.
Adem Sadrazam’ın kardeşi, 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Danışmanı, Emekli Albay Halil Sadrazam, üzücü haberi sosyal medya hesabından paylaştı, kardeşinin Türkiye’de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Halil Sadrazam’ın paylaşımı şöyle:
“Yorgoz (Tepebaşı) Köyü ve çevresinin yaşayan tarihi, değerli kardeşim Adem Sadrazam, Düzce’de tedavi gördüğü hastanede Covid’e yenik düşmüş ve hakkın rahmetine kavuşmuştur.
Ondan iyi haberler beklerken aldığımız ölüm haberi hepimizi üzmüştür. Cenazesini Kıbrıs’a getirme çabalarımız başlatılmıştır. Ona Tanrı’dan rahmet diler, içimizde hep yaşatacağımıza söz veririm”.
 
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