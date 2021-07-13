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Adalıer ailesinin acı günü

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Adalıer ailesinin acı günü
Karpaz bölgesinin büyük köylerinden Mehmetçik değerli ve sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Mehmetçik köyünün büyük ailelerinden Adalıer ailesinin çınarı Naziyet Adalıer dün gece vefat etti.
Naziyet Adalıer'in cenazesi bugün öğle namazına müteakkip kılınacak cenaze namazı sonrasında Mehmetçik Kabristanlığı'na defnedilecek.
Bizde merhumeye Allah'tan rahmet yaslı ailesine ve sevenlerine sabır diliyoruz. 
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