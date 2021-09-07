Açıksöz son yolculuğuna uğurlandı

1976 - 1990 yılları arasında Güzelyurt Belediye Başkanlığı yapan ve bu nedenle kendisine ‘Reis’ olarak hitap edilen merhum Açıksöz, Güzelyurt Fatih camisinde kılınan ögle namazı sonrası Yuvacık Mezarlığına defnedildi



Dün hayata gözlerini yuman Güzelyurt’un ilk belediye başkanı ve mücahit komutanı İsfendiyar Açıksöz bugün gözyaşlarıyla defnedildi.

1976 - 1990 yılları arasında Güzelyurt Belediye Başkanlığı yapan ve bu nedenle kendisine ‘Reis’ olarak hitap edilen merhum Açıksöz, Güzelyurt Fatih camisinde kılınan ögle namazı sonrası Yuvacık Mezarlığına defnedildi. Cenazeye Başbakan Ersan Saner, bazı milletvekilleri, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Güzelyurt Polis Müdürü Zafer Zaifer ve merhumun yakınları ve dostları katıldı. Açıksöz askeri tören eşliğinde Yuvacık Mezarlığı’na götürüldü.



Niyazi ErgülenDün hayata gözlerini yuman Güzelyurt’un ilk belediye başkanı ve mücahit komutanı İsfendiyar Açıksöz bugün gözyaşlarıyla defnedildi.1976 - 1990 yılları arasında Güzelyurt Belediye Başkanlığı yapan ve bu nedenle kendisine ‘Reis’ olarak hitap edilen merhum Açıksöz, Güzelyurt Fatih camisinde kılınan ögle namazı sonrası Yuvacık Mezarlığına defnedildi. Cenazeye Başbakan Ersan Saner, bazı milletvekilleri, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Güzelyurt Polis Müdürü Zafer Zaifer ve merhumun yakınları ve dostları katıldı. Açıksöz askeri tören eşliğinde Yuvacık Mezarlığı’na götürüldü.