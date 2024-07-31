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Acı haber Londra'dan geldi

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Acı haber Londra'dan geldi
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İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan Kıbrıslı Türklerden acı haber geldi.
Aslen Gazimağusalı olan ve İngiltere'de yaşayan 45 yaşındaki Erkan Ocak'ın ani ölüm haberi, Londra'da ve Kıbrıs'ta bulunan ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.
Gazimağusa bölgesinde yakın dostları olan Ocak'ın ani vefatı şok etkisi yarattı.
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