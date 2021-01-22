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Abidin ailesinin acı kaybı

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Geçirdiği rahatsızlık sonucu hastanede tedavi görmekte olan Muhammet Abidin önceki gün yaşam mücadelesine yenik düşerek hayata gözlerini yumdu.

Abidin ailesinin acı kaybı
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Muhammet Abidin’in cenazesi dün ikindi namazına müteakip Karaoğlanoğlu Camiinde kılınan öğle namazının ardından Karaoğlanoğlu Mezarlığına defnedildi.
 
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