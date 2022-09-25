59 yaşında kalbine yenildi

Gönyeli sakini 59 yaşındaki Adem Çılgın ise, dün 05.00 sıralarında evinde rahatsızlanarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Çılgın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Çılgın’a yapılan otopside ölüm sebebinin “kalp yetmezliği ve kalp krizi” olduğu tespit edildi.
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