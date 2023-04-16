51 yaşında kalbine yenildi

Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesinde sakin 51 yaşındaki Yücel Dönmez, geçirdiği ani rahatsızlık nedeniyle kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Polis Basın Subaylığı’nın “ani ve gayritabii ölüm” vakası olarak açıkladığı olay, dün gece meydana geldi.

Saat 21.30 sıralarında, Küçük Kaymaklı’da sakin Yücel Dönmez (E-51), evinde aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Polisin Dönmez’in ölümüyle ilgili soruşturması devam ediyor.

