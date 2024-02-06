49 yaşında kalbine yenildi

Lefkoşa sevilen bir simasını zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Lefkoşa’da sakin Ozan SİNELİ (E-49) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanması sonucu, ambulans ile kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.