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49 yaşında kalbine yenildi

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49 yaşında kalbine yenildi
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Lefkoşa sevilen bir simasını zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Lefkoşa’da sakin Ozan SİNELİ (E-49) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanması sonucu, ambulans ile kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
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