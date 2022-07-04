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43 yaşında hayata veda

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43 yaşındaki Ekrem Ülsol, tedavi gördüğü hastanede dün sabah yaşamını yitirdi. Siroz hastalığına yakalanan Ekrem Ülsol, iki aydır hastanede tedavi görüyordu.

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43 yaşında hayata veda
43 yaşındaki Ekrem Ülsol, tedavi gördüğü hastanede dün sabah yaşamını yitirdi.
Siroz hastalığına yakalanan Ekrem Ülsol, iki aydır hastanede tedavi görüyordu.
Ülsol’un genç yaşta hayatını kaybetmesi, başta eşi evlatları olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.
2012 yılından önce havalimanına CAS çalışanı olarak işe giren Ülsol, CAS çalışanlarının o dönemde işlerine son verilince mağdur olanlardandı.
Borçları biriken Ekrem Ülsol, mazbata yüzünden hapse de girmişti.
 
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