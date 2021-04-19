32 yaşında yaşama veda etti

Önceki gün 13.30’da Yeniboğaziçi köyünde çalıştığı iş yerinde rahatsızlanan Erhan Gür, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.