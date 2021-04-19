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32 yaşında yaşama veda etti

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Mormenekşeli 32 yaşındaki Erhan Gür, iş yerinde geçirdiği ani rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.

32 yaşında yaşama veda etti
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Önceki gün 13.30’da Yeniboğaziçi köyünde çalıştığı iş yerinde rahatsızlanan Erhan Gür, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
 
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