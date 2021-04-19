32 yaşında yaşama veda etti

Mormenekşeli 32 yaşındaki Erhan Gür, iş yerinde geçirdiği ani rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.

Önceki gün 13.30’da Yeniboğaziçi köyünde çalıştığı iş yerinde rahatsızlanan Erhan Gür, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

