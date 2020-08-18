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YÖK’ten eğitim fakültelerine yetki devri

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Bütün üniversitelerin Eğitim Fakültelerinde yer alan öğretmenlik programlarının müfredatının, içeriğinin belirlenmesi, güncellenmesi vs çalışmalarını bundan böyle YÖK değil, üniversitelerin ilgili kurulları yapacak

YÖK’ten eğitim fakültelerine yetki devri

YÖK Başkanı Yekta Saraç "Bilindiği üzere Yeni YÖK olarak, üniversitelere “yetki devri” sürecini başlatıp başta Yükseköğretim Programları Danışma Kurulu ve Yükseköğretim Kalite Kurulu gibi kurulların kurulması olmak üzere pek çok konuda düzenlemeler yaparak üniversitelere “yetki devri” gerçekleştirdik. Bu kapsamda son olarak yaptığımız yetki devri ile Eğitim Fakültelerimizdeki öğretmenlik programlarındaki derslerin, müfredatların ve kredilerin belirlenmesinde artık YÖK değil yükseköğretim kurumlarımızın ilgili kurulları karar verecek. Eğitim Fakülteleriyle ilgili bu önemli düzenlememiz üniversitelerimize çok geniş bir hareket serbestisi tanımakta olup bu “yetki devri”, Eğitim Fakülteleri ve öğretmenlik programlarıyla ilgili tarihi bir karar olarak değerlendirilebilecek niteliktedir" açıklamasında bulundu.

Karara ilişkin yazı üniversitelere bu sabah gönderildi.

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