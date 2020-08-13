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YÖK'ten akademik takvim açıklaması

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YÖK, "Üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamaları istenmiştir. Salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programlar için yapılacak olan uygulamalara yönelik hususlarda üniversitelerimizin ilgili kurulları karar verecektir" açıklaması yaptı.

YÖK'ten akademik takvim açıklaması

YÖK Başkanı Yekta Saraç, Twitter hesabından üniversitelerin açılış tarihiyle ilgili açıklamalarda bulundu. 

Saraç açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"YÖK olarak, bugün itibariyle üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedik.

Bunun yanı sıra “Kampüslerdeki öğrencilerin seyreltilmesi, hareketliliğin azaltılması” da önemli olup bunun için üniversitelerimize karar alma süreçlerinde geniş imkân tanıdık.

Böylece üniversitelerimizin fakülte ve program bazında farklı uygulamalar yapabilmeleri mümkün hale geldi. Salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programlar için yapılacak olan uygulamalara yönelik hususlarda üniversitelerimizin ilgili kurulları karar verecek.

Yeni YÖK olarak Türk yükseköğretim sistemine bu vesile ile getirdiğimiz karma modelin (hibrit) hayırlı olmasını diliyoruz.

Aileleri tarafından bizlere emanet edilen sevgili öğrencilerimiz başta olmak üzere, bütün akademik ve idari personelin sağlığının karar süreçlerimizde en fazla dikkat ettiğimiz husus olduğunun altını çizmek isteriz" 

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