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YÖDAK DAÜ’ye denetim ziyareti gerçekleştirdi

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YÖDAK DAÜ’ye denetim ziyareti gerçekleştirdi
Yükseköğretim, Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK), Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne (DAÜ) denetim ziyareti gerçekleştirdi.
YÖDAK tarafından yapılan açıklamaya göre, YÖDAK üyeleri Prof. Dr. Olgun Çiçek, Prof. Dr. Hüseyin Uzunboylu ve Prof. Dr. Hasret Balcıoğlu dün saat 10.30’da DAÜ’de incelemelerde bulundu.
Denetimler öncesinde DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’ı makamında ziyaret eden YÖDAK yetkilileri, DAÜ hakkında  bilgi aldı. Ziyaret sırasında DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Demirel ile DAÜ Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu da hazır bulundu.
DAÜ Senato Toplantı Odası’nda gerçekleştirilen denetimler sırasında DAÜ Uzaktan Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ersun İşçioğlu tarafından uzaktan destek eğitimi konusunda sunum gerçekleştirildi. Denetim toplantısında idari ve teknik personel de hazır bulundu.
 
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