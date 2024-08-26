YKS başarı sıralaması açıklandı

Sayısal Yerleştirme Puan Sıralaması Ad Soyad SAYISAL_YP Yerlestigi_Program_Adi 1 BARIŞ ASİT 503.58740 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)KKTC Uyruklu 2 ZEYNEP UZUN 501.51073 ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/Tıp (İngilizce) 3 EYLÜL DOĞRU 477.51109 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA)/Tıp Fakültesi/Tıp 4 SEMRA ARSLAN 455.58089 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Tıp Fakültesi/Tıp (İngilizce) (KKTC Uyruklu) 5 MELİSA AĞCABAY 453.40937 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Tıp Fakültesi/Tıp (KKTC Uyruklu) 6 NEHİR ŞEŞEN 446.60528 ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/Tıp (İngilizce) (KKTC Uyruklu) 7 DEMİR EMİROĞLU 442.42860 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) 8 SERKAN ENES ÇETİNKAYA 433.94548 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) 9 İBRAHİM ÇİFTÇİ 431.09188 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ/Diş Hekimliği Fakültesi/Diş Hekimliği (%50 İndirimli) 10 ESRA BAYHAN 428.47352 -- 11 ATİLLAHAN GÖZÜTOK 426.88111 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi/Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) 12 ZEYNEP MELİS GÜLCAN 422.61646 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Elektrik-Elektronik Fakültesi/Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) 13 DURU UCA 407.86595 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (İngilizce) (Burslu) 14 YUNUSEMRE DOĞAN 404.28273 GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi/Uçak Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) 15 MAHMUT RAHMİ SOYKAN 395.09298 -- Sözel Yerleştirme Puan Sıralaması Ad Soyad SOZEL_YP Yerlestigi_Program_Adi 1 BERFİN ALTUNTAŞ 450.87486 GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İletişim Fakültesi/İletişim (Fransızca) (KKTC Uyruklu) 2 YAĞIZ ÖZTOPRAK 443.55845 ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler 3 ŞEFİKA AYDIN 439.20046 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Kamu Yönetimi 4 AYŞE GÜL BAŞ 437.97509 ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) 5 MERYEM BİNATLILI 427.36196 ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/Yazılım Mühendisliği (KKTC UYRUKLU) 6 NAİLE ERDEM 422.13631 -- 7 SELİN VEHİT 421.60453 İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/İletişim ve Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) 8 LÜTFİYE HACIŞEVKİ 420.62678 TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Kültür ve İletişim Bilimleri (KKTC UYRUKLU) 9 MUSTAFA KURT 412.47625 ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı 10 NUR ÇETİNER PLEVNE 406.89770 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fakültesi/Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı 11 UĞUR ŞARAFAT 406.82994 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Edebiyat Fakültesi/Tarih 12 KARDELEN ULUSOY 397.17288 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği (KKTC UYRUKLU) 13 YUSUF AKBELLİ 396.40101 EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Edebiyat Fakültesi/Coğrafya 14 SENA KORKMAZ 395.30999 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)/İşletme ve Ekonomi Fakültesi/Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu) 15 NURGÜL TAHTALI 393.00114 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA/Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Eşit Ağırlık Yerleştirme Puan Sıralaması Ad Soyad ESITAGIRLIK_YP Yerlestigi_Program_Adi 1 TUĞYAN LARA KAYA 416.74922 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fakültesi/Hukuk 2 ZEYNEP UZUN 416.47900 ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/Tıp (İngilizce) 3 BARIŞ ASİT 416.33106 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)KKTC Uyruklu 4 EYLÜL DOĞRU 400.43731 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA)/Tıp Fakültesi/Tıp 5 BERFİN ALTUNTAŞ 396.50419 GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İletişim Fakültesi/İletişim (Fransızca) (KKTC Uyruklu) 6 EREN PALA 389.00265 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat 7 MEHMET KAAN HANAZ 383.81885 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/İşletme Fakültesi/Ekonomi (İngilizce) (KKTC Uyruklu) 8 MERYEM BİNATLILI 382.12695 ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/Yazılım Mühendisliği (KKTC UYRUKLU) 9 ATAKAN GENÇ 374.60938 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği (KKTC UYRUKLU) 10 DURU UCA 373.42012 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (İngilizce) (Burslu) 11 ESRA BAYHAN 373.02950 -- 12 MELİSA AĞCABAY 372.69870 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Tıp Fakültesi/Tıp (KKTC Uyruklu) 13 BERKAY DOYURAN 371.53892 -- 14 SEMRA ARSLAN 369.15274 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Tıp Fakültesi/Tıp (İngilizce) (KKTC Uyruklu) 15 ZEYNEP MELİS GÜLCAN 366.72178 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Elektrik-Elektronik Fakültesi/Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) Dil Puanı Yerleştirme Puan Sıralaması Ad Soyad DIL_YP Yerlestigi_Program_Adi 1 DURU UCA 511.59896 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (İngilizce) (Burslu) 2 BARIŞ ASİT 499.92110 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)KKTC Uyruklu 3 BERFİN ALTUNTAŞ 495.49811 GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İletişim Fakültesi/İletişim (Fransızca) (KKTC Uyruklu) 4 DAMLA KARAİL 449.01398 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Çeviribilimi (İngilizce) (KKTC Uyruklu) 5 NAZAR SADRAZAM 438.30481 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Edebiyat Fakültesi/Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) 6 ŞULE NEHİR ÖRGÜN 430.80712 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fakültesi/Fransızca Mütercim ve Tercümanlık 7 IRMAK ÖZCAN 419.62967 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)/Eğitim Fakültesi/İngilizce Öğretmenliği-Elt (İngilizce) (Burslu) 8 BUSE KUYUCU 416.74445 EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Edebiyat Fakültesi/Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca) 9 DEMİR ALTUNOK 416.62625 ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi/İtalyan Dili ve Edebiyatı (İtalyanca) 10 DİHAK ASENA ÖNDER 415.34248 -- 11 NAZLI ALTUNSOY 415.30424 İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) 12 AZİZE DOĞA KILINÇ 414.70133 EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Edebiyat Fakültesi/Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca) 13 ZEYNEP MELİKE ÇİÇEK 405.78459 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Edebiyat Fakültesi/Fransız Dili ve Edebiyatı (KKTC UYRUKLU) 14 SULTAN ERDEN 403.27304 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Acil Yardım ve Afet Yönetimi (KKTC Uyruklu) 15 MEHMETALİ AÇIK 401.58594 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu)

Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi (YÖDİD) Türkiye Cumhuriyeti Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) liselerinden mezun olan öğrencilerin başarı sıralamasının açıklandığını duyurdu.Duyuruda 2024 YKS sonuçlarına göre, ÖSYM sistemiyle üniversitelere yerleşen KKTC yurttaşı ve KKTC liselerinden mezun olan öğrencilerin, puan türüne göre yapılan sıralamada ilk 5’te yer almaları ve burs başvurusu yapmaları koşuluyla, burs tüzüğü kuralları doğrultusunda başarı bursu alma hakkı kazanabileceği kaydedildi.Buna göre üniversitelere kayıt yaptıran ve burs başvurusunda bulunan öğrencilerin başvuruları, Burs Tüzüğü çerçevesinde değerlendirilecek.Puan türüne göre ilk 15'e giren öğrenci listesi: