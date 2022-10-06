YDÜ ve Sharjah Üniversitesi’nden dört ortak proje

YDÜ, Birleşik Arap Emirlikleri’nden Sharjah Üniversitesi ile merkezine yapay zekayı alan dört ortak proje başlattı. YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Sahip olduğumuz araştırma ve ürün geliştirme kabiliyeti ile ürettiğimiz bilgiyi ürüne dönüştürerek insanlığa kazandırıyoruz” ifadesini kullandı





Yakın Doğu Üniversitesi ve Sharjah Üniversitesi, başlattıkları dört ortak proje ile yapay zeka destekli “Çok Kriterli Karar Alma” yöntemini sağlık alanına uygulayacak. İki üniversite, meme kanseri ve astım hastalıkları için yapay zeka destekli yenilikçi teknolojiler geliştirmek için de birlikte çalışacak. Ortak projelerden bir diğeri de akıllı sürdürülebilir şehirler için yeni teknolojiler geliştirmeye odaklanacak.

Temmuz 2022’de akademik ve araştırma alanlarında iş birliği yapmak üzere iş birliği protokolü imzalayan Yakın Doğu Üniversitesi ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin önemli üniversitelerinden Sharjah Üniversitesi (University of Sharjah) dört ortak projeye başladı. Böylece, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Tamer Şanlıdağ ile Sharjah Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Çalışmalardan Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Maamar Bettayeb’in imzalarıyla yürürlüğe giren protokol ilk meyvelerini de vermiş oldu.

Sağlık alanında yapay zeka kullanımı yaygınlaşacak

İki üniversite arasında yürütülen projelerden ilki, Yakın Doğu Üniversitesi’nin yapay zeka destekli “Çok Kriterli Karar Alma” modelini, dünyada sağlık süreçlerine uygulayan ilk merkez olarak açtığı Sağlıkta Yöneylem Merkezi ile edindiği tecrübeyi uluslararası alana taşıyacak. Yakın Doğu Üniversitesi ve Sharjah Üniversitesi arasında kurulan “Sağlık Hizmetinde Yöneylem Araştırması ve Entegre Yapay Zeka Araştırma Grubu”, yapay zeka ve büyük veriden de yararlanarak tedavi süreçlerinin belirlenmesinden, hastane verimliliğinin artırılmasına kadar pek çok alanda kullanılacak projelere imza atacak.

İkinci proje ise meme kanserinin en yaygın sebeplerinden olan İnvaziv Duktal Karsinom, yani süt kanallarında oluşarak dışarıya taşan kanser türünde yapay zeka destekli teşhis yöntemlerinin geliştirilmesini amaçlıyor. Geliştirilecek bir portal üzerinden, çok kriterli karar verme yöntemi ve yapay zeka kullanılarak meme kanserinin erken teşhisini amaçlayan bu proje ile gerçek zamanlı takip, kanserli dokunun dışarıya taşmadan ve komşu dokulara yayılmadan teşhisi gibi olanaklar sağlayacak. Yakın Doğu Üniversitesi Sağlıkta Yöneylem Merkezi Müdürü Doç. Dr. Dilber Uzun Özşahin yürütücülüğünde gerçekleşen projelerde Yakın Doğu Üniversitesi’nden Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Doç. Dr. İlker Özşahin ve Yrd. Doç. Dr. Berna Uzun, Dr. Mustapha Taiwo ve Dr. Abdullahi Usman araştırmacı olarak yer alacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlıkta Yöneylem Merkezi Müdürü Doç. Dr. Dilber Uzun Özşahin’in Sharjah Üniversitesi’ndeki meslektaşlarıyla birlikte çalıştığı diğer proje ise astım hastalarının yaşadığı atakları izleyerek yapay zeka destekli bir tahmin teknolojisi geliştirmeyi amaçlıyor. Proje ile termal görüntüleme ve elektrokardiyogram (EKG) gibi görüntüleme teknolojilerinden elde edilen sonuçların yapay zeka desteği ile değerlendirilerek acil müdahale için zaman kazandırmayı amaçlıyor.

Günümüzde şehirler, hızlı büyüme, nüfus artışı ve dördüncü sanayi devrimine tanık oldukları için daha büyük, bağlantılı ve daha yenilikçi hale geliyor. Yakın Doğu Üniversitesi ve Sharjah Üniversitesi’nin ortak projelerinden dördüncüsü de akıllı sürdürülebilir şehirlerin ihtiyaç duyduğu teknolojileri geliştirmeye odaklanıyor.

Bilgi ve iletişim teknolojileri ile yaşam kalitesini, kentsel operasyon ve hizmetlerin verimliliğini ve rekabet gücünü artıracak teknolojiler geliştirmeye odaklanan çalışma grubunda, Yakın Doğu Üniversitesi ve Sharjah Üniversitesi’nin yanı sıra Katar Üniversitesi ve Atina Harokopio Üniversitesi de yer alıyor. Araştırma grubu, yapay zeka, nesnelerin interneti, siber güvenlik, akıllı mobilite, ulaşım sistemleri ve sürdürülebilirlik alanlarında teknolojiler geliştirmek için disiplinler arası araştırmalar yürütecek.

Benimsedikleri “araştırmacı üniversite” vizyonuna vurgu yapan Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Sahip olduğumuz araştırma ve ürün geliştirme kabiliyeti ile ürettiğimiz bilgiyi ürüne dönüştürerek insanlığa kazandırıyoruz” ifadesini kullandı. Pek çok uluslararası yükseköğretim derecelendirme kurumu tarafından dünyanın en iyi üniversiteleri arasında gösterildiklerini hatırlatan Prof. Dr. Günsel, “Geliştirdiğimiz 150’nin üzerindeki uluslararası iş birliği ile Yakın Doğu Üniversitesi’nin bu vizyonunu dünya ölçeğine de yayıyoruz. Sharjah Üniversitesi ile imzaladığımız iş birliği protokolü ile doğan yeni araştırma projelerimiz de bunun en güzel örneklerinden” değerlendirmesini yaptı.

Bütün araştırma ve geliştirme süreçleri Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde tamamlanan KKTC’nin yerli otomobili GÜNSEL, pandemi sürecinde geliştirilen ve kullanıma sunulan PCR kitleri, hastane tipi ve mobil solunum cihazları, EKG ölçümleri yapabilen akıllı tişört ve imza attıkları daha pek çok projenin Yakın Doğu Üniversitesi’nin “araştırmacı üniversite” vizyonu ile hayata geçtiğini söyleyen Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Yapay zeka teknolojileri üzerinde yoğunlaştığımız alanların başında geliyor. Sağlık ve akıllı şehir teknolojileri alanlarında üzerinde çalıştığımız yapay zeka destekli pek çok projeyi ürüne dönüştürerek geleceğin dünyasına önemli katkılar sunmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin önemli üniversitelerinden Sharjah Üniversitesi ile Temmuz ayında akademik iş birliği protokolü imzaladıklarını hatırlatan Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ da, “Hayata geçirdiğimiz dört ortak proje ile imzaladığımız iş birliği protokolü ilk meyvelerini verdi” ifadesini kullandı.

Eylül ayında Birleşik Arap Emirlikleri’ne giderek Sharjah Üniversitesi’ni ziyaret ettiğini de söyleyen Prof. Dr. Şanlıdağ, “Sharjah Üniversitesi yönetimiyle gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde kurduğumuz PCR Kit Üretim Labaratuvarının bir benzerini Birleşik Arap Emirlikleri’nde kurmak için de mutabık kaldık” ifadesini kullandı. Prof. Dr. Şanlıdağ, ayrıca iki üniversite arasında öğrenci, bilimsel kaynak, araştırmacı ve öğretim üyesi değişim programları da başlatılacağını söyledi.

