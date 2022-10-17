YDÜ ve Girne Üniversitesi'nden büyük başarı

2022 DGS ek yerleştirme sonuçlarına göre KKTC üniversitelerine yerleşen öğrencilerin yüzde 50’si Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesi’ne yerleşti

2022 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek yerleştirme sonuçları açıklandı. Meslek yüksekokulları ve açıköğretim önlisans programlarından mezun olan öğrencilerin lisans eğitimine geçiş hakkı kazandıkları DGS'nin ek yerleştirme sonuçlarına göre KKTC üniversitelerine yerleşen öğrencilerin yüzde 50’si Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesi’ne yerleşti.

Yakın Doğu Üniversitesi, bu yıl da KKTC’nin en çok tercih edilen üniversitesi!

2022-2023 eğitim yılı ikinci ek kontenjan yerleştirme sonuçlarına göre KKTC üniversitelerine yerleşen 3.201 öğrencinin yüzde 40’ı da Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesi’ne yerleşmişti. İlk yerleştirme sonuçlarında ise KKTC üniversitesine yerleşen 11.141 öğrenciden 2.570 öğrenci Yakın Doğu Üniversitesi’ne yerleşmişti. Böylece Yakın Doğu Üniversitesi, ilk yerleştirme sonuçları ve ek yerleştirme sonuçlarında olduğu gibi DGS ek yerleştirme sonuçlarında da KKTC’nin en çok tercih edilen üniversitesi olma unvanını bu yıl da korudu.

Doç. Dr. Murat Tüzünkan: “Her yıl olduğu gibi bu yıl da KKTC’nin en çok tercih edilen üniversitesi olmamız; Yakın Doğu Üniversitesi’nin bilimsel, sosyal ve kültürel alanda sağladığı yüksek standartların; nitelikli bir üniversite hayatı geçirmek isteyen gençler tarafından da benimsendiğini gösteriyor.”

Yakın Doğu Üniversitesi’nin, KKTC’nin en çok tercih edilen üniversitesi unvanını, yedinci kez üst üste koruduğunu hatırlatan Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan, “Yetkin akademisyen kadrolarımızla sağladığımız nitelikli teorik eğitimin yanı sıra; ‘4. Nesil üniversite’ vizyonu ile yürüttüğümüz araştırma, geliştirme ve üretim süreçlerine başta doktora ve yüksek lisans öğrencilerimiz olmak üzere tüm öğrencilerimizi dahil ediyoruz. Öğrencilerimizin edindikleri teorik bilgiyi, dokunarak, görerek, test ederek uygulamaya dönüştürmesi ve tecrübe edinmesi en önemli önceliklerimizden biri” ifadesini kullandı.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin bilimsel olanaklarının yanında öğrencilerine sosyal ve kültürel olarak da zengin bir kampüs hayatı sunduğunu söyleyen Doç. Dr. Tüzünkan, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da KKTC’nin en çok tercih edilen üniversitesi olmamız; Yakın Doğu Üniversitesi’nin bilimsel, sosyal ve kültürel alanda sağladığı yüksek standartların, nitelikli bir üniversite hayatı geçirmek isteyen gençler tarafından da benimsendiğini gösteriyor” ifadesini kullandı.