YDÜ Rektörü Şanlıdağ, GAÜ Rektörü Yurtsever’e iade-i ziyarette bulundu

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Rektörü Prof. Dr. Serdar Yurtsever’e iade-i ziyarette bulundu.

GAÜ’den verilen bilgiye göre, GAÜ Rektörü Prof. Dr. Serdar Yurtsever de, YDÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ'ı makamında ziyaret etmiş, yeni akademik yıl için, iyi niyet ve dileklerini iletmişti.

YDÜ Rektörü ile GAÜ Rektörü’nün görüşmesi Rektörlük’te yer aldı. Görüşmede, KKTC yüksek öğrenim alanı ve özellikle iki üniversite arasında, akademik platformlarda iş birliğinin de ele alındığı ifade edildi.

