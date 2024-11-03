YDÜ öğrencisi Kuni, Sokak Lezzetleri Film Festivalinde ödül aldı

Yakın Doğu Üniversitesi(YDÜ), İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Öğrencisi Vasfi Kuni’nin çalışması Türkiye’de düzenlenen “Sokak Lezzetleri Film Festivali"nde mansiyon ödülüne layık görüldü.

YDÜ’den verilen bilgiye göre, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ve Erciyes Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirilen “Sokak Lezzetleri Film Festivali” ödül töreni, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlendi.

Kuni’nin çektiği “Kıbrıs Sokak Lezzetleri Belgeseli”, 9 ödül içerisinden “Mansiyon Özel Ödülü"ne layık görüldü.

Belgeselin Proje Koordinatörlüğünü Ülkü Ateş, Proje Danışmanlığını ise Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fevzi Kasap yaptı.

Kuni

Vasfi Kuni, ödül takdimi sırasında yaptığı konuşmada, “Ülkemizin kültürünün tanıtımına fırsat verildiği için RTÜK’e teşekkür ederim. Ayrıca bu ödülün İzmir’de alınması bizim için ayrı bir onurdur” dedi.

Belgesel

Kıbrıs’ın özgün sokak lezzetlerini konu alan belgeselde, içi dolu, sulu muhallebi, kayık pasta ve hellim böreği gibi Kıbrıs’a özgü tatların yapım aşamaları anlatılıyor. Belgeselde, ustalarla yapılan röportajlar, söz konusu lezzetlerin kültürel önemi ve tariflerine dair hikayelerinde bulunduğu kaydedildi.