YDÜ öğrencilerinden büyük başarı

Yakın Doğu Üniversitesi öğrencileri, 32 üniversitenin 73 proje ile yarıştığı Uluslararası Mimari Fikir Projesi’nde birincilik ödülü kazandı

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) ile Girne Belediyesi tarafından Ziya Tanalı anısına bu yıl ikincisi düzenlenen “Zt Ödülleri: Hafıza Aralığı” Uluslararası Mimari Fikir Projesi Öğrenci Yarışması’nda, Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencileri birincilik ödülü aldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye’den 32 üniversitenin “mimarlık” lisans ve yüksek lisans programlarındaki öğrencilerin, 73 proje ile katıldığı yarışmada, Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencileri Mustafa Ahmet Gaber ve John Ifeanyi Ugwulebo “Transparent Ruins – Şeffaf Kalıntılar” adlı proje ile birincilik ödülüne layık görüldü.



Mustafa Ahmet Gaber

Toplam 73 projenin yer aldığı “Zt Ödülleri: Hafıza Aralığı” Uluslararası Mimari Fikir Projesi Öğrenci Yarışması’nda, katılımcılardan Girne Kalesi’nin günümüze kadar gelebilmiş sur duvarını kentle, günümüz yaşamı ile bağlarını kurmak ve bir araya getirmek için potansiyelleri ortaya koyacak tasarımlar yapmaları istendi. Yarışmacılardan duvarın kentle ilişkisini tasarlarken, fiziksel gereksinimlerin de ötesine geçerek zihinsel ve ruhsal gereksinimleri aktaran öneriler beklendi.



John Ifeanyi Ugwulebo

Mimarlık öğrencileri Mustafa Ahmet Gaber ve John Ifeanyi Ugwulebo, birincilik ödülüne layık görülen, “Transparent Ruins – Şeffaf Kalıntılar” adlı projelerinde tasarladıkları şeffaf merdivenle, Girne Kalesi’nin tarihi surlarını kapatmadan, günlük hayata katmayı amaçlayan bir tasarıma imza attılar.

Prof. Dr. Zeynep Onur: “Öğrencilik yıllarında mimari proje yarışmalarına katılmak, profesyonel yaşama başladıktan sonra özgün denemeler için özgüven yaratıyor.”

Otuz iki farklı üniversiteden 73 proje arasından birinciliği kazanan öğrencilerini tebrik eden Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeynep Onur, öğrencilik yıllarında mimari proje yarışmalarına katılmanın, profesyonel yaşama başladıktan sonra özgün denemeler için özgüven yaratması nedeniyle mesleki açıdan çok önemli olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Zeynep Onur, “Zt Ödülleri, 2008’de Türkiye Mimarlar Odası tarafından Sinan Ödülü (ömür boyu ödül) ile taltif edilen Mimar M. Ziya Tanalı’nın 2018’deki vefatından sonra, Tanalı Ailesi’nin talebiyle iki yıldır Kıbrıs Türk Mimar-Mühendisler Odası Birliği tarafından düzenlenen yarışmayla veriliyor. Öğrencilerimizi, mimarlık eğitimleri boyunca bu yarışmalara katılmak için teşvik ediyoruz. Öğrencilerimizin başarıları cesaretlendirici bir geri dönüş oluşturuyor. Bu gurur verici başarı için öğrencilerimizi tebrik ediyorum.”

Öğrencilerden Hocalarına Teşekkür…

Ziya Tanalı Uluslararası Öğrenci yarışmasında birincilik elde eden Mustafa Ahmet Gaber ve John Ifeanyi Ugwuleb, yarışmada kendilerine rehberlik Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ndeki hocaları, arkadaşları ve ailelerine teşekkürlerini sundu. Ayrıca, yarışmanın düzenlenmesine öncülük eden Tanalı Ailesi, Girne Belediyesi ve KTMMOB’ye teşekkür ettiler.