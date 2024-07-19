YDÜ öğrencileri bu yaz 19 ayrı ülkede staj ve araştırma değişim programına katılacak

Yakın Doğu Üniversitesi’nin tıp, diş hekimliği, eczacılık ve veteriner hekimliği öğrencileri, bu yaz 19 ayrı ülkede staj ve araştırma değişim programına katılacak

143 ülkeden öğrencileri ile uluslararası bir kampüs olan Yakın Doğu Üniversitesi, parçası olduğu uluslararası değişim programları sayesinde öğrencilerine dünyanın dört bir yanında staj ve araştırma değişim programlarına katılma olanağı da sağlıyor. Yakın Doğu Üniversitesi’nin “uluslararası üniversite” kimliğini güçlendiren değişim ağının odağında ise Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Veteriner Hekimliği fakülteleri bulunuyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren Kuzey Kıbrıs Diş Hekimliği Öğrencileri Birliği (NCADS), Eczacılık Öğrencileri Birliği (PSANC), Kuzey Kıbrıs Tıp Öğrencileri Birliği (MSANC), Yakın Doğu Tıp Öğrencileri Birliği (NEUMSA), Uluslararası Veteriner Hekimliği Öğrencileri Birliği (IVSA) kendi alanlarındaki uluslararası öğrenci birliklerine de üye olarak çalışmalarını sürdürüyor. Yakın Doğu Üniversitesi’nde öğrencileri bir araya getiren ulusal öğrenci birlikleri, Diş Hekimliği (IADS), Eczacılık (IPSF), Tıp (IFMSA) ve Veteriner Hekimliği (IVSA) alanlarında uluslararası öğrenci birliklerine de üye.

Öğrenci birliklerinin yürüttüğü staj ve araştırma değişim programları ile bugüne kadar 24 ülkeden pek çok öğrenci, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gelerek Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde çalışmalar yürüttü. Uluslararası öğrenciler, Yakın Doğu Üniversitesi’nde Diş Hekimliği Fakültesi, Diş Hastanesi, Eczacılık Fakültesi, Tıp Fakültesi ve Yakın Doğu Hastanesi, Veteriner Hekimliği Fakültesi ve Hayvan Hastanesi’nde staj ve araştırma yapıyor. Yakın Doğu Üniversitesi öğrencileri de aynı programlar kapsamında pek çok farklı ülkenin üniversitelerinde staj ve araştırma yürütüyor.

Yaz aylarında da öğrenci akışı devam ediyor

Yıl boyunca devam eden değişim programları kapsamında Uluslararası Veteriner Hekimliği Öğrencileri Birliği (IVSA), Veteriner Hekimliği Fakültesi iş birliğinde gerçekleştirilen staj değişim programı ile Romanya ve Türkiye’den 15 öğrenci Mart ve Nisan aylarında Yakın Doğu Üniversitesi Hayvan Hastanesi’nde staj yaptı.

,Eczacılık Öğrencileri Birliği (PSANC) ile Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nin iş birliği ile başlatılan değişim programı kapsamında ise üçü Polonya’dan, ikisi Slovakya’dan, ikisi Çekya’dan ve biri Romanya’dan olmak üzere 8 öğrenci, KKTC’de çalışmalarını sürdürüyor. Yakın Doğu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi’in donanımlı laboratuvarlarında çalışma yapan öğrenciler, farmakognozi, farmasötik teknoloji ve analitik kimya bölümlerinde araştırma yürütüyor.

Kuzey Kıbrıs Diş Hekimliği Öğrenci Birliği’nin (NCADS) Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi desteği ile düzenlediği değişim programı kapsamına da Slovakya, Rusya, Lübnan ve Mısır olmak üzere dört farklı ülkeden başvurular kabul edildi. Staj programı kapsamında ilerleyen günlerde yurt dışından gelecek öğrenciler, Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hastanesi’nin modern ve son teknoloji kliniklerinde staj yapacak. Aynı zamanda Kuzey Kıbrıs’ı keşfedecek ve sosyal etkinliklere katılacaklar.

Uluslararası Tıp Öğrenci Birliği (IFMSA), Kuzey Kıbrıs Tıp Öğrencileri Birliği (MSANC), Yakın Doğu Tıp Öğrencileri Birliği (NEUMSA), Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi iş birliğinde yürütülen program kapsamında ise Temmuz ayı içerisinde dokuz farklı ülkeden dokuz öğrenci (Çek Cumhuriyeti, Ukrayna, Slovakya, Danimarka, Tayvan, Bosna Hersek, Ürdün, İspanya, Macaristan) plastik cerrahi, genel cerrahi, üroloji, beyin cerrahisi, bulaşıcı hastalıklar, kadın hastalıkları ve doğum, iç hastalıkları ve çocuk hastalıkları bölümlerinde staj yapmak için KKTC’de olacak. Ağustos ayında gelecek tıp öğrencileri ile birlikte ülke sayısı 13’e ağırlanacak uluslararası öğrenci sayısı ise 22’ye yükselecek.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Sunduğumuz geniş kapsamlı değişim programları, öğrencilerimize, dünya ile entegre olarak pek çok ülkede staj imkanına erişim olanağı sağlıyor.”

Times Higher Education tarafından yayımladığı “Dünya Genç Üniversiteler Sıralaması”nda KKTC’de ilk sırada, Türkiye’de üçüncü sırada ve dünyada 139’uncu sırada yer aldıklarını hatırlatan Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Yakın Doğu Üniversitesi, global eğitim vizyonu ile uluslararası arenada saygı duyulan bir üniversitedir. Uluslararası öğrenci birlikleri ile yürüttüğümüz iş birlikleri sayesinde, öğrencilerimizin dünya çapında önemli akademik ve profesyonel ağlara dahil olabilmeleri de bunun en önemli göstergelerinden biridir” dedi.

“Sunduğumuz geniş kapsamlı değişim programları, öğrencilerimize, dünya ile entegre olarak pek çok ülkede staj imkanına erişim olanağı sağlıyor. Bu yıl, tıp öğrencilerimizin 19 farklı ülkede staj yapacak olması ve 13 farklı ülkeden gelen öğrencilerin üniversitemizde deneyim kazanacak olmaları, uluslararası üniversite vizyonumuzun önemli bir sonucu” ifadesini kullanan Prof. Dr. Şanlıdağ, “Yakın Doğu Üniversitesi olarak, öğrencilerimizin global perspektifler kazanmasını ve uluslararası başarılar elde etmesini desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

Prof. Dr. Dudu Özkum Yavuz: “Uluslararası öğrenci değişim programları ile farklı ülkelerden öğrencileri üniversitemizde ağırlarken öğrencilerimize de dünyanın kapılarını açıyoruz.”

“Yakın Doğu Üniversitesi olarak, öğrencilerimizin uluslararası deneyimler kazanmasını her zaman ön planda tutuyoruz” diyen Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Dekanı Prof. Dr. Dudu Özkum Yavuz ise “Üniversitemiz bünyesindeki çeşitli değişim programları, öğrencilere farklı kültürleri tanıma, akademik ve profesyonel anlamda kendilerini geliştirme fırsatı sunuyor. Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Veteriner Hekimliği fakültelerimiz, bu değişim programlarının merkezinde yer alıyor ve öğrencilerimize geniş bir yelpazede staj ve araştırma olanakları sunuyor. Öğrencilerimizin, uluslararası deneyimler sayesinde hem mesleki hem de kişisel olarak önemli kazanımlar elde edeceğine inanıyorum” ifadesini kullandı.

Yakın Doğu Üniversitesinin sahip olduğu çok kültürlü eğitim ortamına da dikkat çeken Prof. Dr. Dudu Özkum Yavuz, değişim programının hayata geçmesinde emeği geçen tüm Öğrenci Birliği Başkanlarına, Değişim Programı Sorumlularına, Danışmanlarına, Fakülte Dekanlıklarına, Hastane Başhekimliklerine ve yönetimlerine teşekkür etti.



