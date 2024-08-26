YDÜ'nün doktora ve yüksek lisans programlarında yüzde 100’e varan burs başvuruları sürüyor

Yakın Doğu Üniversitesi’nde 240 doktora ve yüksek lisans programında yüzde 100’e varan burs başvuruları 16 Eylül’e kadar devam ediyor

Yakın Doğu Üniversitesi’nde 2024-2025 öğretim yılı güz dönemi için yüksek lisans ve doktora burs başvuruları devam ediyor. 240 yüksek lisans ve doktora programı için yüzde 100’e varan burs imkanı sunan Yakın Doğu Üniversitesi, burs başvurularını 16 Eylül’e kadar almaya devam edecek.

Akademik uzmanlaşma kadar profesyonel kariyer ve kişisel gelişim açısından da önem kazanan ve iş hayatında önemli bir tercih sebebi haline gelen yüksek lisans ve doktora eğitimleri, meslek adaylarına ve profesyonellere yeni ufuklar açıyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde yer alan 240 yüksek lisans ve doktora programında burslu eğitim almak isteyen adaylar; başvuru formu, lisans diploması ve transkript kopyası, ALES sonuç belgesi (Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrenciler için), kimlik ya da pasaport kopyası ve varsa referans mektubu ile birlikte [email protected] e-posta adresi üzerinden başvuru yapabilecekler.

Başvuru yapacak adaylar, Yakın Doğu Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora programları için, www.neu.edu.tr web sayfasından veya 0 392 680 20 00 (dahili 5377-5259-3131) no’lu telefondan da detaylı bilgi alabilirler.



Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Akademik ve profesyonel hayatın önemli gerekliliklerinden olan yüksek lisans ve doktora programları, kendisini geliştirmek isteyen adaylara önemli bir olanak yaratıyor.”

Yüksek lisans ve doktora programlarını tamamlamanın akademik kariyer ve profesyonel hayatın olmazsa olmaz gerekliliklerinden biri olduğunu hatırlatan Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Yakın Doğu Üniversitesi’nin yetkin akademik kadrosu ve sağladığı araştırma imkanlarıyla yüksek lisans ve doktora adaylarına, uzmanlaşmak istedikleri alanların sınırlarını zorlama imkanı sunduğunu ifade etti.

YÖK ve YÖDAK onaylı 240 yüksek lisans ve doktora programı için burs başvuru sürecinin devam ettiğini hatırlatan Prof. Dr. Şanlıdağ, “Akademik ve profesyonel hayatın en önemli gerekliliklerinden olan yüksek lisans ve doktora programları, aynı zamanda kendisini geliştirmek isteyen adaylar için de önemli bir olanak yaratıyor” ifadesini kullandı.