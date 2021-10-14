YDÜ Mühendislik” ve “Bilgisayar Bilimleri” alanında dünyanın en iyi ilk 250 üniversitesi arasında

Yakın Doğu Üniversitesi, Times Higher Education’ın yayınladığı Dünya Üniversiteleri Sıralaması 2022’de “Mühendislik” ve “Bilgisayar Bilimleri” alanında dünyanın en iyi ilk 250 üniversitesi arasında yer alarak Türkiye ve Kıbrıs üniversiteleri arasında da birinci oldu

Londra merkezli uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE) tarafından hazırlanan “2022 Dünya Üniversite Sıralaması”nda Yakın Doğu Üniversitesi “Mühendislik” ve “Bilgisayar Bilimleri” alanında dünya üniversiteleri arasında 201-250 bandında yer alarak Türkiye ve Kıbrıs üniversiteleri arasında da birinci sırada yer aldı.“Bilgisiyar Bilimleri” alanında dünyada ilk 250 üniversite arasına giren tek Türk üniversitesi olan Yakın Doğu Üniversitesi, aynı zamanda bu alanda genel sıralamaya giren tek KKTC üniversitesi oldu. Aynı sıralamada Türkiye’den ise 8 üniversite yer aldı. “Mühendislik” alanında da yine dünyanın en iyi ilk 250 üniversitesinden biri olarak gösterilen Yakın Doğu Üniversitesi, bu alanda da Türkiye ve Kıbrıs üniversiteleri arasında birinci oldu.Londra merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education’nın her yıl öğrenim, araştırma, akademik kaynak gösterimi, endüstriyel bağlantılar, uluslararası vizyon ve öğretim kalitesi kriterlerine göre hazırladığı sıralamalar bütün dünyada yakından takip ediliyor.Times Higher Education’nın açıkladığı listeye göre, Yakın Doğu Üniversitesi bu yıl “Bilgisayar Bilimleri” alanında 201-250 bandında yer alan tek Türk üniversitesi oldu. Aynı zamanda KKTC’den bu alanda yer bulan tek üniversite olan Yakın Doğu Üniversitesi, Kıbrıs genelinde de birinci oldu. Sıralamada KKTC’den bir, Güney Kıbrıs'tan 2 ve Türkiye’den 8 üniversite yer aldı.Yakın Doğu Üniversitesi, “Mühendislik” alanında ise yine dünya sıralamasında 201-250 bandında yer alarak önemli bir başarıya daha imza attı. Türkiye’den 36, KKTC ve Kıbrıs’tan ise ikişer üniversitenin yer aldığı “Mühendislik” kategorisinde Yakın Doğu Üniversitesi, Koç Üniversitesi ile birlikte 201-250 bandında yer alan iki Türk üniversitesinden biri oldu.Times Higher Education, Dünya Üniversite Sıralamasını, üniversiteleri eğitim, araştırma, bilgi aktarımı ve uluslararası görünüm açısından değerlendirerek hazırlıyor. 2004'ten günümüze kadar araştırma misyonu üzerinde durularak yapılan Dünya Üniversite Sıralaması, dünya genelinde üniversiteleri 13 ayrı kritere göre değerlendiriyor. 1.500'den fazla kurumu kapsayan Dünya Üniversite Sıralaması, üniversitelerin son beş yıllık performansına göre belirleniyor.Times Higher Education’ın dünyanın en iyi üniversitelerini sıraladığı çalışmada Yakın Doğu Üniversitesi’nin Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri alanlarında dünyanın en iyi ilk 250 üniversitesi arasında yer aldığını söyleyen Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Yakın Doğu Üniversitesi olarak ulaştığımız bu başarı, sistemli bir stratejinin ve vizyonun ürünüdür” ifadesini kullandı.Mühendislik Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Merkezi’nde yer alan bölgenin en gelişmiş bilgisayarlarından biri olan ve CERN'de yürütülen projelerin de bir parçası olan Süper Bilgisayar, yapay zeka ve 3D teknolojilerini de kullanan son teknoloji araştırma ve geliştirme laboratuvarları, KKTC'nin yerli otomobili GÜNSEL ve yerli PCR kiti ve yerli burun spreyi gibi bilimi üretimle birleştiren projeler için hayata geçirilen araştırmaların bu başarıda büyük bir katkısı olduğunu vurgulayan Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Viral Aşılar Araştırma ve Üretim Merkezi ile Yapay Zeka ve Robotik Enstitüsü’nün üreteceği bilimsel araştırma ve projelerin de eklenmesiyle Yakın Doğu Üniversitesi'nin bu başarısını çok daha yukarılara taşıyacağını ifade etti.Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Yürüttükleri bilimsel proje, araştırma ve yayınlarla bu başarıda büyük bir payı olan ve üretken bir şekilde bilimsel çalışmalarına devam eden tüm bilim insanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.Times Higher Education yayınladığı “World University Rankings 2022 - Dünya Üniversite Sıralaması 2022”de kategorik sıralamaları aşağıdaki linkten inceleyebilirsiniz.