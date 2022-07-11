YDÜ Meslek Yüksekokulu'ndan nostaljik yolculuk

Yakın Doğu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü, yıl sonu etkinliğinde düzenlediği defile ile katılımcıları 1920’lere götürdü

Yakın Doğu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü öğretim üyeleri ve öğrencileri “Cumhuriyet Kadınları” temalı yıl sonu etkinliği düzenledi.

Yıl boyunca, sosyal sorumluluk etkinlikleri kapsmaında yaşlılardan kanser hastalarına kadar pek çok kesim için moral etkinlikleri düzenleyen Yakın Doğu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü, yıl sonunda da “Cumhuriyet Kadınarı” etkinliği ile katılımcıları Cumhuriyetin ilk yıllarına götürdü. Etkinlikte, 1920’lerde yaygın olan kıyafet, saç, makyaj ve aksesuarlarının sergilendiği bir defile düzenlendi.

Cumhuriyet dönemini birçok yönüyle ele alan etkinlikte, Yakın Doğu Üniversitesi Dans Kulübü tarafından sahneye konulan zeybek gösterisi de büyük beğeni topladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş videolarının da izlendiği etkinlikte Nina Koçubey tarafından döneme ait müzikler, keman eşliğinde sunuldu.

Yrd. Doç. Dr. Yeşim Üstün Aksoy: “Öğrenci ve mezunlarımız, 1920’lerin saç ve makyajlarını başarıyla uygulayarak yetkinliklerini sergileme olanağı buldular.”

İlk yıllarından itibaren, kadınların ve kadın haklarının moder cumhuriyetin en önemli bileşenlerinden olduğunu hatırlatan Yakın Doğu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Yeşim Üstün Aksoy, yıl sonu etkinliğinde seçtikleri bu temanın cumhuriyete bir saygı duruşu niteliğinde olduğunu söyledi.

Mesleki açıdan, dönem makyajı yapmanın zorluklarına da değinen Yrd. Doç. Dr. Aksoy, “Öğrenci ve mezunlarımız, 1920’lerin saç ve makyajlarını başarıyla uygulayarak yetkinliklerini sergileme olanağı buldular” ifadesini kullandı.