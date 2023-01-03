YDÜ “KKTC Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı” 3 Haziran 2023’te gerçekleşecek

Yakın Doğu Üniversitesi’nin 2023-2024 öğretim yılı için gerçekleştireceği “KKTC Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı” 3 Haziran 2023 Cumartesi günü saat 10.00’da Yakın Doğu Üniversitesi kampüsü ile Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele’de belirlenen sınav merkezlerinde yapılacak

Yakın Doğu Üniversitesi’nin 2023-2024 öğretim yılı için gerçekleştireceği “KKTC Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı” tarihi açıklandı. Sınav, 3 Haziran 2023 Cumartesi günü saat 10.00’da Yakın Doğu Üniversitesi kampüsü ile Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele’de belirlenen sınav merkezlerinde tek oturum halinde gerçekleştirilecek.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin yeni öğretim yılı için düzenlediği Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı’na, KKTC vatandaşı öğrenciler ile eğitim hayatının son dört yılını KKTC’de tamamlayan Türkiye vatandaşı öğrenciler katılabilecek. Sınav sonucunda öğrenciler, Yakın Doğu Üniversitesi bünyesindeki 20 fakülte, 4 yüksekokul ve 2 meslek yüksekokulunda bulunan 220 lisans ve ön lisans programını tercih etme ve yerleştirme hakkı kazanacak.

Son başvuru tarihi 1 Haziran 2023

Yakın Doğu Üniversitesi 2023-2024 “KKTC Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı”’na katılacak öğrencilerin, en geç 1 Haziran 2023 tarihine kadar kayıt yaptırmaları gerekiyor.

Sınav sonrasında adaylar, üç bölüm tercihi yapabilecek. Yerleştirme işlemi öğrencinin sınav sonucu ve kontenjan sayısı doğrultusunda seçtiği bölümler arasından gerçekleştirilecek. Ayrıca, kolej mezun olan veya mezuniyete hak kazanan tüm öğrenciler, Yakın Doğu Üniversitesi’nin tüm bölümlerine, GCE A’Level, GCE AS Level, IGCSE-GCSE O’Level, SAT, ACT, sınav sonuç belgeleri ile de kayıt yapabilecekler.

Sınav için gerekli belgeler

Sınava katılacak olan KKTC’li öğrenciler, sınav başvuru formuyla birlikte KKTC kimlik kartı fotokopisi ve 1 adet vesikalık fotoğrafla Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci İşleri Kayıt-Kabul Müdürlüğü’ne kayıt yaptırabilecekler. Türkiye vatandaşı öğrenciler ise yine sınav başvuru formuyla birlikte nüfus cüzdanı fotokopisi, 1 adet fotoğraf ve lise öğrenimini KKTC’deki herhangi bir eğitim kurumunda 4 yıl kesintisiz olarak tamamladığına dair belge ile birlikte kayıt yaptırabilecekler.

Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı’na başvuracak tüm adaylar, sınava www.kktcsinav.neu.edu.tr adresinden de online başvuru yapılabilecekler. Adaylar, daha detaylı bilgi için, 2236464 no’lu (dahili:5367-5774-5408) no’lu telefondan veya www.neu.edu.tr web sitesinden detaylı bilgi alabilirler.

Doç. Dr. Murat Tüzünkan: “Tüm öğrencilerimizi, adını dünyanın en iyi üniversiteleri arasına yazdıran Yakın Doğu Üniversitesi’nde eğitim görme fırsatı ve yüksek burs olanaklarından yararlanmak için sınava girmeye davet ediyorum.”

Yakın Doğu Üniversitesi’nin kısa süre önce ODTÜ URAP’ın açıkladığı “Dünya Üniversiteler Sıralaması”nda KKTC’nin açık ara en iyi üniversitesi olarak yer alarak, vakıf üniversiteleri arasında ise Koç Üniversitesi ile birlikte Türkiye genelinde ilk ikide yer aldığını hatırlatan Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan, “Diğer yandan Yakın Doğu Üniversitesi, Times Higher Education’ın yayınladığı “Dünya Üniversiteleri Sıralaması 2023” alan sıralamalarında, Türkiye ve KKTC üniversiteleri arasında ilk sırada yer aldığı “Bilgisayar Bilimleri”nde dünyanın en iyi ilk 175, “Mühendislik”te ise dünyanın en iyi ilk 200 üniversitesi arasında yer aldı. “Mühendislik” alanında Türkiye’de ikinci, KKTC’de ise yine birinci sırada yer alırken “Eğitim” alanında dünyada ilk 500’de, “Klinik ve Sağlık” alanında 501-600, “Yaşam Bilimleri” ve “Sosyal Bilimler” alanlarında da ise 601- 800 bandında yer aldık” ifadelerini kullandı.

Düzenleyecekleri “KKTC Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı”nın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları ve eğitimlerini KKTC’de tamamlayan Türkiye vatandaşı öğrenciler için, adını dünyanın en iyi üniversiteleri arasına yazdıran Yakın Doğu Üniversitesi’nde eğitim görme fırsatı sunacağını söyleyen Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan, Yakın Doğu Üniversitesi’nin öğrencilerini sosyal, akademik ve kültürel olarak tam donanımlı birer dünya vatandaşı olarak yetiştirdiğini de vurguladı.